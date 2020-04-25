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Фіцо: Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться

30.04.2024 / 14:21
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав дуже успішний збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denik N.

Зокрема, Фіцо вжив фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками кошти. Українською це можна передати словосполученням "крапля в морі".

Фіцо сказав, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але додав, що Сполучені Штати схвалили 60 мільярдів доларів допомоги Україні, Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро.

"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.

За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити "якусь противагу уряду", адже уряд Словаччини відмовляється постачати Україні зброю. "Але ми дійсно допомагаємо Україні", – сказав Фіцо, нагадавши про кілька домовленостей в економічній та гуманітарній сферах між Словаччиною та Україною.

"Прем’єр-міністр Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка", – відповіла ініціатива на порівняння збору з "пердінням".

"Водночас ми сприймаємо це як отруйний меседж чеській стороні, що тим гірше, оскільки прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова висловили рішучу та чітку підтримку ініціативи.

Нашою основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ", – додає ініціатива.

Станом на вечір понеділка збору не вистачало трохи більше 500 євро до 4 мільйонів.

Словаччина, Фіцо
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