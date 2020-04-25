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Трамп: Я намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має не відставати

01.05.2024 / 14:21
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах цього року вимагатиме від європейських країн активнішої ролі в допомозі Україні на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу Time, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи продовжить він військову та гуманітарну допомогу Україні, Трамп відповів: "Я намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має не відставати й робити свою роботу", п – додавши, що європейські країни "не платять свою справедливу частку".

Експрезидент США також прокоментував заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він після зустрічі з Трампом у березня заявив, що той не дасть ані копійки Україні в разі переобрання.

"Ні, я сказав, що не дам (ані копійки. – Ред.), якщо Європа не почне вирівнювати (свою частку допомоги. – Ред.)… Європа повинна заплатити. На нас звалюється набагато більше, ніж на європейські країни. Це дуже несправедливо відносно нас", – вважає Трамп.

Він також заявив, що Європейський Союз несправедливо дискримінує США в питаннях торгівлі, а європейські члени НАТО стали активніше витрачати на оборону після його погроз "дозволити Росії захопити" їх.

Трамп
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