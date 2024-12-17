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Лубінець: За цей рік від дійсних військовослужбовців ми отримали достатньо велику кількість звернень

18.12.2024 / 10:12
Від початку цього року до омбудсмена звернулися близько 4 тисяч чинних військовослужбовців, найбільше скарг - на ненадання відпусток та невиплату грошової допомоги після поранень.

Про це на преспідході у Харкові сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

«За цей рік від дійсних військовослужбовців ми отримали достатньо велику кількість звернень – близько 4 тисяч. І по кожному питанню була від нас юридична реакція. На першому місці (за кількістю – ред.) – звернення, які стосувалися порушених прав на відпустку, на виплату допомоги при пораненні. Також були окремі звернення щодо незаконних дій командирів», – розповів Лубінець.

Щодо зловживань у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ уповноважений поки що не може сказати, про яку кількість постраждалих ідеться, наразі це таємниця слідства.

«Як мені вже стало відомо, були звернення ще з вересня поточного року по цій ситуації. Ми зараз перевіряємо не тільки факт, який зараз став відомий, але і яка була реакція на попередні звернення», – сказав Лубінець.

Лубінець
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