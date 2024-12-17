Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з Трампом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Я спілкуюся з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей і розмов. Посередники в цьому мені не потрібні з інших країн, різні політики, які піаряться на цьому", - зазначив глава держави.

Також він уточнив, що і всередині України йому не потрібні посередники між ним і Трампом.

За словами Зеленського, зараз з Трампом і його командою відбувається "знайомство". Обраний президент до інавгурації не може відповідати на велику кількість речей з точки зору своїх юридичних можливостей.