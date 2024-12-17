Войти | Зарегистрироваться
01:07

четверг,
19 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з Трампом

18.12.2024 / 11:14
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Це стосується як посередників з інших країн, так і посередників всередині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Я спілкуюся з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей і розмов. Посередники в цьому мені не потрібні з інших країн, різні політики, які піаряться на цьому", - зазначив глава держави.

Також він уточнив, що і всередині України йому не потрібні посередники між ним і Трампом.

За словами Зеленського, зараз з Трампом і його командою відбувається "знайомство". Обраний президент до інавгурації не може відповідати на велику кількість речей з точки зору своїх юридичних можливостей.

Трамп, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 декабря
17 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.