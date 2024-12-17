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Мінцифри: У застосунку Дія можна буде поскаржитися на якість звʼязку

18.12.2024 / 12:16
У застосунку Дія зʼявиться окрема функція, за допомогою якої можна буде поскаржитися на якість звʼязку.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Скаржитися можна буде на ситуації, коли не вантажаться інтернет-сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення.

Очікується, що за допомогою таких скарг регулятор зможе швидко виправляти ситуацію.

За словами Федорова, скаргу можна буде відправити в офлайн-режиму, але надійде вона лише тоді, як звʼязок зʼявиться.

"Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення. Ваші повідомлення в “Дії” допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему", — написав Федоров.

Федоров, Мінцифри
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