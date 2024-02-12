Федоров анонсував появу покращеної версії морських ударних дронів Магура

Про це в інтерв’ю журналісту Іллі Кабачинському розповів очільник Мінцифри.

За його словами, є ще кілька компаній, які виготовляють схожі дрони. Це, наприклад, SeaBaby, з яким працює Служба безпеки України. Ці безпілотні катери також постійно удосконалюють. Міністр вбачає здорову конкуренцію на ринку таких дронів, що є позитивним моментом.

Морський дрон Магура (Magura)

У безпілотного човна корисне навантаження – понад 300 кг.

«Ми не можемо показати, але тут є човен, який є певною платформою і готується до нових застосувань із новими сюрпризами», – сказав він.

В Україні вже створена ціла флотилія морських дронів, тож російські кораблі не можуть спокійно почуватися у Чорному морі.

Михайло Федоров також наголосив, що цього року Україна зробить технологічний стрибок, тож морських дронів буде ще більше.

Якщо військовозобов'язаний нещодавно переїхав до іншого населеного пункту - він повинен впродовж 7 днів стати на облік у місцевому ТЦК. Відповідна норма також прописана в новому законопроєкті. У зворотному випадку це буде вважатися порушенням правил військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність.

В Україні десятий рік триває запекла війна з росією, яка на нас напала. З 24 лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.