Завод – за ціною квартири: люди проросійського Поліщука "рейдерять" БПЗ через схему з банком-банкрутом?

Подробиці ймовірно шахрайської "схеми" на понад 600 млн доларів розкрив у відеоматеріалі журналіст-розслідувач СтопКору Ігор Хмурий.

Віктор Поліщук відомий як один з найбагатших бізнесменів України: саме йому належать ТРЦ Gulliver у середмісті Києва, а також мережі магазинів електроніки та побутової техніки. А от дружину Поліщука Лілію Рєзвую у медіа називають рідною племінницею дружини Дмитра Медведєва, експрезидента рф. За дивним збігом, стрімкий фінансовий зліт бізнесмена припадає на початок 2000-х і 2010-х, коли в країні домінувала проросійська Партія регіонів.

Крім того, раніше прізвище Віктора Поліщука вже звучало у низці резонансних історій із нападами на активістів, силовим захопленням активів та рейдерських скандалів. У 2021 році громадська організація "Стоп нелегал" проводила акцію протесту на площі біля торгово-розважального центру Gulliver через імовірні зв'язки власника ТРЦ із країною-агресоркою. Тоді охоронці структури пана Поліщука завдали тілесних ушкоджень мітингарям, однак справу про побиття "зам'яли".

А вже наприкінці 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення рф, активісти тієї ж організації зафіксували все тих же співробітників "служби безпеки" Поліщука в ході силових дій із захоплення заводу пластмас в Броварах. Тоді близько двадцяти молодиків спортивної статури вибили двері офісу підприємства, заблокували приміщення і побили репортерів.

"Я здивувався, коли приїхав на завод пластмас і побачив тих самих охоронців, які нас і били. Я запитав одну людину, а це виявилась ледве не права рука Поліщука, що він тут робить? Він почав дуже агресивно поводитись, розбив мій мобільний телефон, а також наніс мені численні фізичні ушкодження. Мені довелось тоді викликати швидку допомогу, щоб мене оглянули", – згадує голова ГО "Стоп нелегал" Денис Шинкаренко.

Журналіст Ігор Хмурий припускає: броварський завод намагались "рейдернути" саме посередництвом схеми із зобов'язаннями по старому кредиту, які викупила маловідома компанія "Стар Інвестмент Ван".

"Маючи намір заволодіти майном ПрАТ "БЗП", ТОВ "Стар Інвестмент Ван" стало переможцем "голландського аукціону" і отримало право (договори про відступлення) на об’єкт ринковою вартістю 150 млн доларів США за ціною 3,6 млн. Тобто отримано право на реєстрацію права власності на великий завод за ціною трикімнатної квартири в Києві!" – розповів адвокат ПрАТ "Броварський завод пластмас" Аркадій Гарда.

Примітно, що адреса реєстрації фірми "Стар Інвестмент Ван" збігається з юридичною адресою ТРЦ Gulliver Віктора Поліщука. Ба більше, нападник Сергій Колесников, якого впізнав Шинкаренко, виявився представником ТОВ "Стар Інвестмент Ван".

У підсумку рейдери претендували на цілісний майновий комплекс, розташований на 9 гектарах броварської землі, фактично за безцінь. І цей епізод – лише один з фрагментів великої, ймовірно, шахрайської схеми із заволодінням кредитними портфелями двадцяти одного вітчизняного банку, деталі якої розкрила команда СтопКору в межах масшатбного журналістського розслідування.

Нагадаємо, після виходу в ефір сюжету СтопКору про проєкт "Елорія" ютуб-канал інформаційної агенції був атакований масовими штучно-згенерованими скаргами на контент.