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ГУР: На морські дрони Magura встановили ракети класу "повітря-повітря"

18.06.2024 / 17:27
Головне управління розвідки Україна підтвердило встановлення на одній з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura ракет Р-73. Це ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Про це сказав командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним "Тринадцятий".

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

"Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати", - сказав "Тринадцятий".

За його словами, а унікальність в тому, що такого ні в кого немає. "Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", - додав він.

Ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність: позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед - Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", - сказав командир Group

ГУР, Magura
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