Українцям розповіли, як отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень

Факти ICTV дізнавалися, де та як можна отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень.

Довідка надається, якщо звернулася фізична чи юридична особа, або її уповноважений представник.

Сфера використання довідки про корупцію:

Для участі в державних тендерах та закупівлях.

З метою отримання ліцензій та дозволів на ведення господарської діяльності.

Для працевлаштування на державну службу або в органи місцевого самоврядування.

З метою вступу до навчальних закладів на державну форму навчання.

Щоб отримати візу для в’їзду до деяких країн.

Щоб перевірити відомості про людей, які є кандидатами на зайняття посад, що пов’язані з функціонуванням держави або місцевого самоврядування.

Запит може надходити від правоохоронних органів, якщо потрібна інформація при кримінальному чи адміністративному провадженні.

Як отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень

Довідка про корупцію на фізичну особу надається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Як отримати довідку про корупцію, інструкція:

Для цього потрібно увійти в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та натиснути Довідки.

Можна обрати Отримати довідку для фізичної (юридичної) особи або Перевірити вже видану довідку. Варто Завантажити документ з особистим цифровим підписом.

Після отримання паролю захисту ключа потрібно натиснути Отримати довідку. Зазвичай довідка видається протягом однієї години. Плата за отримання цього документа відсутня.

У наданні послуги можуть відмовити, якщо буде відсутній електронний цифровий підпис.

Довідка містить відомості, які вказані у реєстрі. Це інформація про юридичну особу, якщо щодо неї застосовуються заходи кримінально-правового характеру. У документі зазначаються прізвище ім’я по батькові особи, дата набрання законної сили судового рішення, інформація про притягнення фізичної особи до відповідальності за корупційне правопорушення.

Зазначається дата та номер судового рішення і судової справи, а також найменування суду, яким було ухвалено судове рішення.