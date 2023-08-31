Українцям розповіли, куди повідомляти про вчинення корупційного правопорушення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП заявили, що для запобігання проявам корупції та іншим протиправним діям працюють "Гарячі лінії", які дозволяють залишити повідомлення про злочини, зокрема розтрату, зловживання та хабарництво.

Крім того, ці лінії налагоджують ефективні зворотні зв’язки з громадянами, роблять максимально прозорими всі процеси діяльності державних органів та товариств, а також сприяють оперативній протидії та запобіганню корупційним діям.

Куди звернутись, якщо маєш інформацію про правопорушення

Якщо Вам стала відома інформація про вчинення корупційного правопорушення, Ви можете повідомити її:

до Офісу Генерального прокурора на телефон "гарячої лінії" 044-200-76-24 або шляхом подання електронного звернення за посиланням;

до Національного антикорупційного бюро України - на безкоштовну телефонну лінію 0-800-213-200 та на адреси: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].

Звертаємо увагу, що у разі виявлення інформації щодо можливого вчинення злочинів, пов'язаних з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, можете повідомити її на гарячі лінії: