Більшість українців назвали високий рівень корупції головною перешкодою вступу держави до ЄС, - опитування

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня", пише "Європейська правда".

На питання "Що, на вашу думку, буде найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС?", яке передбачало одну відповідь, 51,7% респондентів вказали на високий рівень корупції в державі.

На другому місці за кількістю згадувань опинилась незавершеність війни росії проти України: 19% вважають, що Україна не стане членом ЄС, поки в країні триває війна. Ще 8% згадали значні руйнування інфраструктури й необхідність значних інвестицій у відбудову.

5,4% опитаних українців вказали на спротив окремих членів ЄС, як-то Угорщини, як головну перешкоду на шляху до вступу.

Ще 3,7% вважають, що такою перешкодою стане небажання європейців "провокувати" росію членством України в ЄС, 1,2% – внутрішніми економічними й політичними проблемами об’єднання.

Такі проблеми, як недореформованість судової гілки влади чи недостатній рівень демократії в Україні, назвали головною проблемою на шляху до ЄС лише 2,3% і 0,6% респондентів.

Опитування на замовлення ZN.UA проводила соцслужба Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.