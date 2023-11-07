Демченко: З початку року за кордон не випустили 43 тисячі українців

Про це під час брифінгу у четвер, як повідомили в Медіацентрі Україна, сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

«За 10 місяців цього року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України. І власне відмови були з різних причин. Але передусім через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону, знову ж таки тут більше йдеться про громадян України чоловіків», – зазначив він.