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Демченко: З початку року за кордон не випустили 43 тисячі українців

10.11.2023 / 13:19
У виїзді за кордон з початку цього року відмовили 43 тисячам громадян.

Про це під час брифінгу у четвер, як повідомили в Медіацентрі Україна, сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

«За 10 місяців цього року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України. І власне відмови були з різних причин. Але передусім через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону, знову ж таки тут більше йдеться про громадян України чоловіків», – зазначив він.

Демченко, ДПСУ
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