Демченко: З початку року за кордон не випустили 43 тисячі українців

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Пісторіус: Німеччина повинна стати опорою стримування і колективної оборони в Європі
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Експерт: В росії не залишилося інженерів, які можуть електроніку 1980-х років інтегрувати в бортові комп’ютери своїх ракет
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Президент Азербайджану пообіцяв більш не воювати з Вірменією
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Кілька держав ЄС привітали рекомендацію Єврокомісії почати з Україною перемовини про членство
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Німеччина призупиняє участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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18:30
Підласа розповіла, як Україна хоче покрити дефіцит держбюджету
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15:23
Держстат: Річна інфляція в Україні сповільнилася до 5,3%
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12:16
МОН: На наступний рік на освіту у держбюджеті заклали майже на 22% більше, ніж 2023 року
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Умєров обговорив зі своїм французьким колегою локалізацію виробництва зброї в Україні
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ЄК розглядає всі можливі шляхи фінансування України
- 18:30
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
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Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?10.11.2023 / 02:37Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу. Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.Последние новости рубрики
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