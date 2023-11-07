Стефанішина: Політичне порозуміння з Угорщиною буде знайдено

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що орієнтується передусім на забезпечення прав громадян України угорського походження, і не бачить того рівня проблем, який може видатися за діями та заявами угорського уряду.

За словами віцепремʼєрки, Угорщина зберігає право довільно блокувати процес вступу України до ЄС, але вона не вважає, що угорську проблему треба розглядати як головну у процесі розширення ЄС.

Стефанішина висловила впевненість, що політичне порозуміння буде знайдено. Наразі триває діалог із ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади.

Зокрема, у вересні українська делегація передала Угорщині детальну дорожню карту, яка включала як практичні кроки, як-от щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, так і плани щодо зміни законодавства.

На запитання про те, чи має Україна червоні лінії щодо законодавчих змін, чиновниця відповіла:

"Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".