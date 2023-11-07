Єрмак: Вибори під час війни можуть відбутися за чотирьох умов

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "1+1", йдеться у пресрелізі.

"Ніяких розмов, які можна було б навіть сприймати як підштовхування (до виборів. - Gazeta.ua), я не чув. Єдиною відповіддю є відповідь нашого президента, який говорить, що не тримається за владу і готовий до виборів у будь-який час. Але у Володимира Зеленського є чотири пункти, які для нього є дуже важливими", - заявив Єрмак.

Він перерахував пункти:

щоб ці вибори були визнані світом як демократичні;

щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, мав можливість проголосувати;

щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала, змогла висловити свою думку.

"Як це забезпечити сьогодні, відповісти не може ніхто", - сказав керівник ОП.

Окремо Єрмак виділив четвертий пункт, за яким президент "не збирається використовувати гроші нашої країни, яких нам не вистачає для зброї, для підтримки економіки, сплати пенсій, для соціальної сфери, на вибори".

Інтерв'ю було записане під час дводенного саміту на Мальті (28-29 жовтня), повідомляє LIGA.net.

Тобто до заяви президента про те, що вибори зараз "не на часі". Утім, цей матеріал, де керівник ОП озвучує ці чотири умови щодо виборів, має вийти завтра, пишуть.