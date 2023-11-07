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У Хмельницькому завершився другий Дипломатичний форум

10.11.2023 / 21:16
3 та 4 листопада відбувся другий Хмельницький Дипломатичний Форум, який відзначився вражаючими досягненнями та історичними моментами, об’єднавши представників дипломатичного корпусу з різних куточків світу в місті Хмельницький.

Про це повідомив Почесний консул республіки Молдова у Хмельницькому Микола Скрипковський, який був організатором форуму.

Ідея Другого Хмельницького Дипломатичного Форуму виявилася вдалою та знайшла свій подальший розвиток завдяки спільним зусиллям:

«Мені надзвичайно приємно, що моя ідея створення даного форуму знайшла свій подальший розвиток. Я щиро дякую Надзвичайному та Повноважному послу Республіки Молдова в Україні, Валерію Ківері, за його неоціненну підтримку та допомогу у втіленні моєї ідеї у створені форуму», – розповів Скрипковський.

Гостям форуму було надано особливий прийом в готелі Royal Palace Luxury Hotel & Spa. Генеральний директор готелю, Анна Марчук, отримала подяку за щедрість та гостинність, яка важливим чином сприяла комфортному перебуванню учасників.

Важливим аспектом форуму було виявлення солідарності та взаємодопомоги учасників, зокрема Надзвичайних та Повноважних послів з різних країн, які, навіть у контексті складного періоду війни в Україні, відгукнулися на запрошення та взяли активну участь у форумі. Їхній вклад в розвиток дипломатичних відносин та співпраці був визнаний і високо оцінений.

Особливою подякою були відзначені Надзвичайні та Повноважні посли Республіки Молдова, Азербайджану, Хорватії, Словаччини, Туреччини, а також тимчасові повірені у справах Болгарії та Чорногорії. Їхній внесок у форум та укріплення відносин між країнами став значущим.

Учасники відзначили сміливість та відповідальність делегацій, які взяли участь у форумі, незважаючи на всі ризики та виклики сучасності. Почесний консул республіки Молдова у Хмельницькому Микола Скрипковський обіцяє продовжити цю важливу дипломатичну традицію. Він зазначив, що вже розпочалася підготовка до Третього Хмельницького Дипломатичного Форуму, який, за його словами, стане ще більш продуктивним та захоплюючим. Нові можливості для співпраці та конструктивного обміну ідеями вже виглядають передбачувано захоплюючими.

Дипломатичний форум у Хмельницькому продовжує займати своє особливе місце на арені міжнародних відносин, допомагаючи встановлювати нові зв’язки та сприяти взаєморозумінню між націями, пише "Новий формат".

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