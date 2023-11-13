Подоляк прокоментував пропозицію приєднання України до НАТО без окупованих територій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка та The Guardian.

"Люблю (сарказм) періодичні дивні пропозиції щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Вони досі доводять, що причини й наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами - територіями, які не під окупацією. От уже ж ці "прості рішення", які завжди зрештою коштують дуже дорого...", - написав Подоляк в своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що колишній генсек НАТО виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих росією територій.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО", - заявив Расмуссен.

При цьому колишній генсек НАТО запропонував провести процес приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих росією територій.

На його думку, такий план членства України в НАТО нібито "не символізував би заморожування конфлікту з рф, а натомість означав би рішучість попередити росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Альянсу".

Однак Подоляк заявив, що сама розмова про це явно провокує росію на подальшу ескалацію.

"По-перше, сама розмова про таку можливість явно провокує росію на подальшу ескалацію, заохочує її до агресивної війни: "Ще трохи - і Україна зламається. Треба дорізати громадян, доатакувати ракетами". Це ж очевидно? Безперечно", - підкреслив радник.

Подоляк також зазначив, що немає гарантій, що росія захоче погодитися на "Україна в НАТО".

"Хто гарантує, що рф не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності... умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики?", - написав він.

З огляду на все це, Подоляк наголосив на недоречності таких "дивовижних пропозицій.

"Тоді навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції... Замість того, щоб усвідомити нарешті три прописні істини: рф абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі; рф у такому вигляді лише масштабуватиме ризики й намагатиметься реалізувати свої агресії; лише значна "військово/технологічна допомога" Україні розв’язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил…", - підкреслив радник керівника ОП.