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ОП: Група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до НАТО

15.05.2024 / 09:10
Міжнародна робоча група з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, оприлюднила звіт з обґрунтуванням необхідності та конкретними пропозиціями щодо майбутнього членства України в альянсі.

"Насамперед у документі йдеться про те, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні, альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна–НАТО визначити конкретні умови членства", - ідеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ – це спосіб дати чіткий сигнал росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир", - наголошується у звіті.

Міжнародна група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу – не пізніше липня 2028 року за умови виконання конкретних умов.

Також запропоновано інтенсифікувати зусилля України та її союзників, спрямовані на перешкоджання оперативному успіхові росії в повітрі, на морі та на землі, зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачаються в Україну, і, що важливо, щодо способів їх використання проти військових цілей у рф.

Запропоновано, щоб члени альянсу зобов’язалися витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокувати заморожені російські активи на $300 млрд і використати їх для підтримки України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті може ще більше посилити агресію з боку рф.

"Сильні та чіткі рішення на саміті НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони також стануть гарною мотивацією та потужною підтримкою для українських військових та всіх наших громадян", - акцентував він.

Расмуссен, Єрмак
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