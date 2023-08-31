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Вітренко: В Україні понад 80% шкіл обладнано укриттями

03.09.2023 / 13:15
Наразі в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% вже обладнано укриттями.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні в Україні буде функціонувати понад 12 900 шкіл. Відповідно до нашої інформації, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні більш як 80% шкіл вже обладнано укриттями”, - сказав Вітренко.

За його словами, цей процес відбуватиметься постійно. Він зауважив, що держава вже виділила понад 1,5 мільярда гривень на облаштування безпечного освітнього середовища.

Окремо він зазначив, що у Києві є 12 шкіл, у яких неможливо облаштувати укриття. Наразі функціонують чотири пілотні проєкти з побудови нового типу укриттів.

“Такий досвід є по всій Україні. Наприклад, в Бородянці було побудовано таке укриття”, - підкреслив заступник міністра освіти та науки.

Вітренко додав, що в освітніх закладах, де немає конструктивних, геологічних можливостей чи їх розташування не дозволяє, будуть побудовані нові типи укриттів.

МОН, укриття, Вітренко
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