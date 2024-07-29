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МОН: В Україні більш ніж 80% шкіл мають генератори, але їх може вистачити для очних зустрічей учителів з дітьми

02.08.2024 / 18:30
Станом на сьогодні в Україні більш ніж 80% шкіл мають генератори. Попри це, їх продовжують закуповувати.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України у відповідь на запит видання Громадське.

У відомстві пояснили, що цієї кількості генераторів недостатньо для повноцінної організації освітнього процесу з використанням усієї необхідної техніки.

Однак їх може вистачити для очних зустрічей учителів з дітьми.

Зауважимо, що наступного навчального року Міністерство освіти планує повернути якомога більше дітей за шкільні парти – до офлайн навчання.

У відомстві вважають, що під час вимкнень електроенергії це найкращий варіант, адже учні будуть в однакових умовах, а не з різним графіком відключень світла у себе вдома.

Відповідаючи на питання як відбуватиметься навчання в умовах тривалих відключень, у Міністерстві освіти зазначають, що школи мають автономію в тому, щоб гнучко організовувати освітній процес залежно від ситуації.

Натомість у школах, в яких ще немає укриттів або безпекова ситуація не дає змоги навчатися офлайн, ситуація буде складнішою. І за інформацією МОН, тут розглядають варіант асинхронного дистанційного навчання.

МОН, укриття, школи
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