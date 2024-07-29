Юсов анонсував кінець монополії російських пвк в Африці

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

«Монополія російських пвк в Африці добігає кінця, і з’являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце», - сказав він.

За словами Юсова, розгром «вагнерівців» у Малі спричинив також іміджеві втрати для Росії.

«Про це сьогодні говорить увесь світ. І бурхлива реакція і виття на болотах - цьому підтвердження», - прокоментував представник ГУР.

«Є і військові наслідки подій у Малі. Уже відомо про перекидання туди додаткових частин російських найманців і терористів з інших куточків Африки. Це змушує ворога витрачати додаткові ресурси, відволікати сили і засоби на захист власного контингенту», - додав Юсов.

Водночас він не виключає інших операцій в Африці проти представників російських пвк.

«Зараз це набирає обертів, і далі буде більше», - зазначив представник ГУР.