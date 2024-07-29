Шмигаль: В Україні працюють вже 47 операторів гуманітарного розмінування

Про це в четвер, 1 серпня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що вже діє програма компенсації аграріям за розмінування земель: менш ніж за місяць отримано майже 100 заявок на відшкодування. Доопрацюватимуться критерії надання компенсації, щоб якнайбільше фермерів могли нею скористатися.

"За даними Центру гуманітарного розмінування, за рік до продуктивного використання вдалося повернути понад 30 тис. кв. км потенційно забруднених мінами територій. Не відкладаємо цей процес на потім. Уже зараз напрацьовуємо рішення, які допоможуть розмінувати Україну за лічені роки, а не за десятиліття", - зазначив прем'єр.