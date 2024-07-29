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Тендер на відбудову "Охматдиту" виграла найдорожча фірма, - ЗМІ

02.08.2024 / 10:12
Близько десяти будівельних компаній, які брали участь у тендері на ремонт одного з корпусів "Охматдиту", пропонували виконати роботи за оплату від 42 до 286 млн грн. Однак переможцем без пояснень обрали фірму, яка здійснить ремонт за 307 млн грн (без ПДВ).

Як пише Gazeta.ua, про це повідомили "Наші гроші".

За інформацією видання, "Благодійний фонд "Охматдит" обрав запорізьку фірму "Буд-технолоджі" переможцем тендера на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від російського ракетного обстрілу 8 липня.

За даними "Наші гроші", із 14 учасників пропозиція ТОВ "Буд-технолоджі" на тендері була третя за дороговизною - ремонт корпусу компанія запропонувала виконати за 307 млн грн (без ПДВ). Інші фірми виставляли ціну від 42 до 286 млн грн.

Журналісти з'ясували, що найбільшу вартість робіт переможець тендера вказав за ремонт фасадних панелей "Reynaers" на будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. У "Буд-технолоджі" кожна з цих категорій робіт коштує понад 100 млн грн, хоча в інших фірм суми були удвічі менші.

Також "Наші гроші" повідомили, що переможець тендера немає відповідної техніки для висотних робіт.

Журналісти зауважили, що одна з учасниць тендера - фірма "Ріола-модуль", яка збудувала цей корпус, вже безкоштовно відремонтувала операційні в Охматдиті після російського ракетного удару. "Наші гроші" припускають, що обсяги ремонту за гроші благодійників можуть бути завищені.

Охматдит
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