ЦНС: Через погану екологію в Криму можливий спалах холери

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал "Спротив".

На тимчасово окупованих територіях екологія на критичному рівні. Наразі йдеться факти критичного забруднення Азовського моря на території тимчасово окупованого Геніченського району і Арабатської стрілки.

Не тільки для людей, але й для морської фауни у цьому регіоні стала небезпечною.

Спротив зауважує, що зазначений стан є результатом "злочинної діяльності рф на тимчасово окупованих територіях України".

До цього Центр Національного Спротиву відносить проблему вирубки лісів, забруднення водойм. Зрештою, - спалах холери в окупованому Криму.