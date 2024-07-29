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ЦНС: Через погану екологію в Криму можливий спалах холери

01.08.2024 / 13:19
Центр Національного Спротиву повідомляє про факти критичного забруднення Азовського моря та Арабатської стрілки, зокрема.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал "Спротив".

На тимчасово окупованих територіях екологія на критичному рівні. Наразі  йдеться факти критичного забруднення Азовського моря на території тимчасово окупованого Геніченського району і Арабатської стрілки.

Не тільки для людей, але й для морської фауни у цьому регіоні стала небезпечною.

Спротив зауважує, що зазначений стан є результатом "злочинної діяльності рф на тимчасово окупованих територіях України".

До цього Центр Національного Спротиву відносить проблему вирубки лісів, забруднення водойм. Зрештою, - спалах холери в окупованому Криму.

Крим, ЦНС, екологія, Спротив
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