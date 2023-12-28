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Кацуба: Збитки, які завдала агресія росії екології України, перевищують 75 мільярдів доларів

29.12.2023 / 12:16
Шкода, яку завдає російська агресія українській природі та якості життя українців, не має аналогів у європейській історії після завершення Другої Світової війни. Наразі збитки екології перевищують 75 мільярдів доларів, при оцінці загальних матеріальних збитків від війни у 150 мільярдів доларів.

Про це у колонці пише експерт у сфері енергетики і підприємець Олександр Кацуба.

Аналіз екологічних наслідків війни виконується Програмою ООН з навколишнього природного середовища (UNEP). Також до процесу долучені експерти Уряду України, Єврокомісії, Групи Світового Банку, незалежні екологи з України, Чехії, Німеччини, Швеції. Під час і особливо після завершення війни з Росією Україні доведеться витратити величезні ресурси, щоб подолати наслідки екоциду, який влаштувала Росія, розповідає експерт.

Україні і її міжнародним партнерам доведеться подолати забруднення повітря, води, ґрунтів, завдану шкоду біорізноманіттю, щоб уникнути трагічного зниження якості життя українців і європейців на багато поколінь вперед. Відшкодування збитків має стати органічною частиною плану відбудови, яка має відповідати усім "зеленим" викликам. Крім того, екоцид має бути частиною судових позовів України до російської держави. Росія має заплатити, резюмує Кацуба.

екологія, Кацуба
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