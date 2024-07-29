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Зеленський: Сьогодні ми працюємо над тим, щоб енергетика була. І щоб енергетика була восени і взимку

01.08.2024 / 11:14
Україна вже працює над тим, щоб енергетична інфраструктура країни була убезпечена від майбутніх ракетних ударів зі сторони російської федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким ЗМІ - AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.

За словами Зеленського, Україна вже певною мірою відновила частину енергетичної інфраструктури. Зокрема, мова про атомні блоки на станціях та теплову генерацію.

"Сьогодні ми працюємо над тим, щоб енергетика була. І щоб енергетика була восени і взимку. Але може спрацювати і наш саміт миру, на який ми розраховуємо, там, де є питання енергетичної безпеки. Буде відповідна зустріч на рівні радників безпеки різних країн. Буде ця зустріч так само як і буде зустріч щодо вільного мореплавства", - розповів президент.

Він зауважив, що надіється на те, що ці зустрічі відбудуться влітку. Однак зауважив, що у політиків є перерва та відпустка.

"Ми зараз намагаємось все це організувати. Нам не до відпусток. Організувати ці зустрічі. І щоб було рішення, щоб енергетична мережа була поза атаками ракетними. І щоб зернові коридори Чорного і Азовського морів також були поза будь-якими атаками. Тобто, якщо ми в небі і в морі знайдемо цю тишу, я вважаю, що ніяких сигналів для людей, щоб виїжджати, не буде", - підкреслив він.

Зеленський, енергетика
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