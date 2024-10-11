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11:14
На референдумі вступ Молдови до ЄС підтримали на 1% людей більше, ніж проти
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15:23
Конноллі: Пропозиція Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни недоречна й шкідлива
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13:19
Конноллі: Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО, але необхідно відновити свій суверенітет
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12:16
КНДР вже розгорнула 1 500 бійців спецназу у Владивостоці, - ЗМІ
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11:14
Каволі: Після війни в Україні війська рф стануть небезпечним противником для НАТО
- 11:14
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13:19
Нардеп: За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо
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16:25
Міненерго: В Україні затвердженно перелік імпортного енергетичного обладнання, яке звільнять від ПДВ
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18:30
Свириденко: Для допомоги фермерам було запущено механізм компенсації за послуги із розмінування
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13:19
Умєров: Для розвитку власного ОПК Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів
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Владу України закликають не підвищувати тарифи на вантажні перевезення
- 13:19
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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