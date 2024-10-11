Міненерго: В Україні затвердженно перелік імпортного енергетичного обладнання, яке звільнять від ПДВ

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Згідно з постановою Кабміну, до переліку звільнених від оподаткування товарів входять: нафта і нафтопродукти, гідравлічні турбіни, насоси, двигуни, генератори, трансформатори, електрогенераторні установки, акумулятори, електричне обладнання.

Також до таких товарів віднесли вантажні автомобілі, самохідну техніку та інші інструменти, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Повідомляється, що ця постанова спрямована на полегшення ввезення критично важливого обладнання для відновлення енергетичних об'єктів, які постраждали від воєнних дій.

Фінансування проектів забезпечує Фонд підтримки енергетики України, ініційований міністром енергетики України Германом Галущенком і єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Дія програми полегшить імпорт необхідних ресурсів та пришвидшить відновлення критичної енергетичної інфраструктури.