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YASNO: Вдалося дещо збільшити генерацію в системі енергетики

21.01.2023 / 15:46
Станом на 20 січня, за рахунок ремонтних робіт на пошкоджених електропідстанціях, було збільшено генерацію в системі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції", - заявив Коваленко.

За його словами, обмеження по Києву на завтра з енергосистеми йтиме 927МВт на день та 615МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі.

Він також додав, що на Дніпропетровську область та місто Дніпро завтра буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі, цим буде закрито 51% потреби області.

YASNO, енергетика
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