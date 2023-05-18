ДТЕК: Енергетичні компанії передаватимуть інформацію про заборгованість в Українське бюро кредитних історій

"YASNO та українське бюро кредитних історій почали співпрацювати. Відповідно, тепер бюро отримуватиме інформацію про клієнтів YASNO, які накопичили заборгованість за спожиту електроенергію і ця інформація відображатиметься в їхній кредитній історії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 1 травня побутові споживачі накопичили заборгованість понад один місяць за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн.

"Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитися до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів у бюро", - пояснили у відомстві.

Так, якщо клієнт має заборгованості з оплати комунальних послуг, але він захоче отримати кредит у фінансовій установі, кредитор зможе бачити його кредитну історію, після чого приймати рішення про надання кредиту такому клієнту.

Разом з тим, дисципліновані клієнти, які своєчасно розраховуються за послуги, що споживаються, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Цей крок дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримувати більш вигідні умови позик та забезпечить їхню фінансову стабільність у майбутньому, зазначили в YASNO.

"Є клієнти, які не платять за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розраховано таку активність", - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO