Войти | Зарегистрироваться
19:43

воскресенье,
21 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Глава ЄК: До 11-го пакета санкцій проти рф включимо понад 90 компаній з усього світу

21.05.2023 / 10:10
ЄС включить понад 90 компаній з усього світу до 11-го пакета санкцій проти рф у межах боротьби з обходом обмежень, які вже діють щодо росії.

Про це заявила телекомпанії ZDF голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми всерйоз налаштовані на те, щоб покінчити із обходом санкцій. Тому ми включимо до 11-го пакета санкцій понад 90 компаній, щодо яких у нас є явні докази: вони постачають безпосередньо в росію з ЄС, оминувши треті країни, товари, експорт яких заборонено", - сказала глава ЄК.

При цьому вона повідомила, що заходи торкнуться восьми компаній, що базуються в Китаї.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

Урсула фон дер Ляєн
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 мая
20 мая
19 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.