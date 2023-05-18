Глава ЄК: До 11-го пакета санкцій проти рф включимо понад 90 компаній з усього світу

Про це заявила телекомпанії ZDF голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми всерйоз налаштовані на те, щоб покінчити із обходом санкцій. Тому ми включимо до 11-го пакета санкцій понад 90 компаній, щодо яких у нас є явні докази: вони постачають безпосередньо в росію з ЄС, оминувши треті країни, товари, експорт яких заборонено", - сказала глава ЄК.

При цьому вона повідомила, що заходи торкнуться восьми компаній, що базуються в Китаї.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.