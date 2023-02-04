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Президент Єврокомісії: ЄС хоче запровадити нові санкції проти росії у річницю вторгнення в Україну

03.02.2023 / 11:45
Євросоюз хоче запровадити нові санкції проти росії у річницю російського вторгнення в Україну.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами глави Єврокомісії, в ЄС розраховують, що нові антиросійські санкції будуть готові до 24 лютого.

Водночас, за даними AFP, Урсула фон дер Ляєн високо оцінила зусилля України щодо боротьби з корупцією після серії публічних розслідувань та гучних звільнень.

Урсула фон дер Ляєн
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