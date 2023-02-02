Експерт: Між Іраном та росією немає повної довіри

Таку думку висловив виконавчий директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Домовленості по БПЛА були досягнуті, вочевидь, ще в грудні 2021 року. А остаточне рішення було прийняте під час візиту путіна до Тегерана в липні 2022 року. Тоді ж мова йшла і про ракети середньої дальності та балістичні ракети. Але слід сказати, що Іран не до кінця довіряє росії, як і росія не довіряє Ірану. Їхні відносини вибудовуються за принципом "хто кого перший здасть", - сказав Семиволос.

Він додав, що в рамках цієї недовіри існує дискусія між росією та Іраном щодо першочерговості постачання літаків, які росіяни обіцяли Ірану, можливо, ППО і відповідно ракет Іраном.

"Тобто хто перший має що постачати. Іран і росія не довіряють один одному і відкладають отстаточне рішення", - впевнений виконавчий директор центру близькосхідних досліджень.

За його словами, ключова проблема Ірану полягає в тому, що в цій країні далеко не всі представники політичного класу схвально ставляться до такої тісної співпраці з росією, а частина все ж таки воліла б повернутися до ядерної угоди з США.

"Але після заяв держсекретаря США Ентоні Блінкена ми бачимо, що такий формат повернення до угоди 2015 року практично неможливий", - зазначив Семиволос.