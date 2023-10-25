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ДТЕК та KPMG розробили проєкт для відстеження міжнародної допомоги

27.10.2023 / 15:23
Група ДТЕК та міжнародна аудиторськафірма KPMG розробили проєкт із опису механізмів контролю для відстеження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Група ДТЕК завершила cумісний з KPMG проект з опису процесу отримання міжнародної донорської допомоги та відповідних засобів контролю. Незважаючи на війну, компанія прагне до поглиблення прозорості всіх бізнес-процесів і продовжує вживання антикорупційних заходів", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ДТЕК запроваджує низку запропонованих KPMG рекомендацій додатково до існуючої системи управління і моніторингу отриманої допомоги. Зазначається, що компанія в рамках допомоги отримувала трансформатори, комутаційне обладнання, автоматичні вимикачі, роз'єднувачі, дроти та кабелі, а також транспортні засоби, необхідні для відновлення зруйнованої війною енергетичної системи України, на загальну суму 15,4 млн доларів.

"Група ДТЕК має непохитну позицію щодо прозорості бізнес-процесів та відповідального корпоративного управління. Цей проект дозволить зробити процес отримання компанією допомоги від міжнародних партнерів максимально прозорим. А також стане своєрідним бенчмарком для інших українських компаній", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. 

ДТЕК, KPMG
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