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Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб

27.10.2023 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Так, на сайті Верховної Ради вказано, що закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб повернуто з підписом від Президента України.

Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Зеленський
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