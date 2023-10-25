Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Так, на сайті Верховної Ради вказано, що закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб повернуто з підписом від Президента України.

Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.