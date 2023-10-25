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Гетманцев: Ми чуємо пропозиції бізнесу у питанні обов’язкового подання звітності та обговорюємо їх

27.10.2023 / 12:16
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у його комітеті чують і обговорюють пропозиції бізнесу у питанні обов’язкового подання звітності щодо контрольованих іноземних компаній

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у його комітеті чують і обговорюють пропозиції бізнесу у питанні обов’язкового подання звітності щодо контрольованих іноземних компаній.

Про це він повідомив Українським Новинам.

За його словами, зараз тривають робочі групи з доопрацювання законопроекту до другого читання, а також консультації з іноземними партнерами.

"Ми чуємо пропозиції бізнесу та обговорюємо їх. Однак, важливо врахувати позиції всіх сторін процесу", – зазначив Гетманцев.

Гетманцев
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