Кубраков: Українські порти продовжують приймати судна через тимчасовий коридор

Як повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х (Twitter), інформація про скасування або непрогнозоване зупинення роботи коридору не відповідає дійсності.

"Інформація про скасування або непрогнозоване зупинення тимчасового коридору для руху цивільних суден з/до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Усі встановлені ВМС ЗСУ маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами", - написав Кубраков.

Віцепрем'єр-міністр уточнив, що оскільки коридор працює в надзвичайно складних умовах військової агресії Росії, він функціонує з урахуванням військової обстановки та погодних умов.

За інформацією Мінвідновлення, зараз у портах Одеси, Чорноморська та Південного в процесі завантаження перебувають 23 судна. Від початку роботи коридору, з 16 вересня, ним скористалося на вхід 51 судно. 33 судна вже експортували понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Раніше консалтингова компанія Barva Invest у телеграмі повідомляла, що рух суден на вхід/вихід морським коридором у Чорному морі призупинено на 26 жовтня.

Адміністрація морських портів України ввечері 25 жовтня повідомила про призупинення руху суден через коридор на 26 жовтня 2023 року. Таке зупинення де-факто діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації, зазначалося в повідомленні.