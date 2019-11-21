Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Захваченные в прошлом году Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного", - говорится в сообщении.

По словам командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко, есть информация о том, что россияне на этих захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанций", - отметил Воронченко.

Возвращения кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобожденные из российского плена в сентябре этого года.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские силовики в районе Керченского пролива атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч. 3 ст. 322 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до шести лет).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого были освобождены 24 пленные моряки.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря был начат процесс по возврату данных украинских кораблей. Их передача состоялась в нейтральных водах.

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