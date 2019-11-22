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Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы

22.11.2019 / 09:23
У рейса из Стамбула из-за сильного ветра при посадке подломилась передняя стойка шасси. Пострадавших нет, аэропорт временно не принимал рейсы.

Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Одессы в Facebook.

" 21 ноября, в 20:55 рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломал переднюю стойку шасси", - сказано в сообщении.

Все 136 пассажиров эвакуированы и находятся в зале терминала аэропорта.

По данным местного издания "Думская", самолет при посадке потерял колесо и остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

"В связи с этим аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября по местному времени. По данному случаю комиссия проводит расследование", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 02

Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 03

Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 04

Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 05

Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 06

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аэропорт, Одесса, TK465
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