До Одеси благодійний фонд УПЦ передав 10 автомобілів швидкої допомоги

В Одесу Українська Православна Церква передала медикам міста та області 10 машин швидкої допомоги.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук-сторінку Одеської єпархії, автомобілі були закуплені в ЄС Фондом Вадима Новинського і передаються в регіони, де йдуть бойові дії і де особливо важливий транспорт для евакуації поранених.

«Сьогодні оперативно надати медичну допомогу неможливо без транспортних засобів, які доставляють медиків до місць пригод. Церква ще раз, доводячи добрими справами свою вірність українському народу, надає значну допомогу», - йдеться у повідомленні прес-служби Одеської єпархії.

Благодійний фонд УПЦ диякона Вадима Новинського «Покров» передав Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф п'ять нових автомобілів швидкої допомоги, які незабаром будуть мати бригади медиків швидкої медичної допомоги в Одеському регіоні. Також ще 5 автомобілів ШМД цього дня було передано і для потреб одеського міського департаменту охорони здоров'я.

Як повідомлялося раніше, автомобілі для медиків доставили в Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Сумську область, інші міста України. Також машини надійшли до Центру порятунку життя та в Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад. Мета Фонду - доставити в Україну не менше 100 автомобілів.