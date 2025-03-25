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Сибіга: Будь-яка дипломатія з москвою має бути підкріплена вогневою силою, санкціями і тиском

25.03.2025 / 09:10
Сибіга: Будь-яка дипломатія з москвою має бути підкріплена вогневою силою, санкціями і тиском
москва говорить про мир, а сама завдає жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах України великих українських міст, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після удару рф по Сумах.

"В результаті чергового жахливого російського бомбардування центру міста Суми були поранені десятки мирних жителів, в тому числі багато дітей. Замість того, щоб робити порожні заяви про мир, росія повинна припинити бомбардування наших міст і припинити війну проти цивільного населення", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що "будь-яка дипломатія з москвою має бути підкріплена вогневою силою, санкціями і тиском".

Сибіга
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