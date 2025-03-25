Сибіга: Будь-яка дипломатія з москвою має бути підкріплена вогневою силою, санкціями і тиском

"В результаті чергового жахливого російського бомбардування центру міста Суми були поранені десятки мирних жителів, в тому числі багато дітей. Замість того, щоб робити порожні заяви про мир, росія повинна припинити бомбардування наших міст і припинити війну проти цивільного населення", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що "будь-яка дипломатія з москвою має бути підкріплена вогневою силою, санкціями і тиском".