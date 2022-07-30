Донецький митрополит УПЦ привітав Святогірську лавру з престольним святом

Митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон звернувся до намісника Святогірської лаври УПЦ митрополита Арсенія.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Ютуб-канал «Православний вісник», донецький митрополит привітав намісника, братію та всіх, хто знайшов притулок у багатостраждальній Святогірській обителі, з престольним святом на честь Святогірської ікони Пресвятої Богородиці.

Владика Іларіон констатував, що цього року через військові дії ні він, ні прочани не зможуть приїхати до Святогірської лаври та взяти участь у святі, залишається лише невелика кількість ченців та біженців, які ховаються там та відзначать це свято.

«Хочу попросити намісника монастиря та насельників помолитися перед Матір'ю Божою, попросити Її особливого ​​предстательства за нас, які живуть на Донбасі, які бачать вибухи, які є заручниками ситуації, які втрачають сім'ї, житло, нажите майно, життя. Ми не знаємо, за що це нам, така воля Божа. Ми віруючі люди, і знаємо, що після Страсної П'ятниці настає Воскресіння Христове. Дерзайте молитися, любити один одного, допомагати один одному, нам необхідно пройти цей шлях страждань, які дав Господь, Божа Матір захистить і покриє святим своїм омофором», – зазначив донецький архієрей.

*** 30 липня віруючі Української Православної Церкви відзначають день Святогірської ікони Божої Матері. Стародавня ікона вціліла від пограбування Святогірського монастиря у 1787 році. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли до Святогірського монастиря і поставили в Успенському соборі.