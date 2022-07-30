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Донецький митрополит УПЦ привітав Святогірську лавру з престольним святом

30.07.2022 / 14:40
Донецький митрополит УПЦ привітав Святогірську лавру з престольним святом
Источник: Центр інформації УПЦ
Дерзайте молитися, любити один одного, допомагати один одному, нам необхідно пройти цей шлях страждань, які дав Господь

Митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон звернувся до намісника Святогірської лаври УПЦ митрополита Арсенія.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Ютуб-канал «Православний вісник», донецький митрополит привітав намісника, братію та всіх, хто знайшов притулок у багатостраждальній Святогірській обителі, з престольним святом на честь Святогірської ікони Пресвятої Богородиці.

Владика Іларіон констатував, що цього року через військові дії ні він, ні прочани не зможуть приїхати до Святогірської лаври та взяти участь у святі, залишається лише невелика кількість ченців та біженців, які ховаються там та відзначать це свято.

«Хочу попросити намісника монастиря та насельників помолитися перед Матір'ю Божою, попросити Її особливого ​​предстательства за нас, які живуть на Донбасі, які бачать вибухи, які є заручниками ситуації, які втрачають сім'ї, житло, нажите майно, життя. Ми не знаємо, за що це нам, така воля Божа. Ми віруючі люди, і знаємо, що після Страсної П'ятниці настає Воскресіння Христове. Дерзайте молитися, любити один одного, допомагати один одному, нам необхідно пройти цей шлях страждань, які дав Господь, Божа Матір захистить і покриє святим своїм омофором», – зазначив донецький архієрей.

*** 30 липня віруючі Української Православної Церкви відзначають день Святогірської ікони Божої Матері. Стародавня ікона вціліла від пограбування Святогірського монастиря у 1787 році. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли до Святогірського монастиря і поставили в Успенському соборі.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогірська лавра
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