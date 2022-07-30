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Викладачі та студенти КДАіС та братія Києво-Печерської лаври УПЦ здали кров для воїнів ЗСУ

30.07.2022 / 12:30
Викладачі та студенти КДАіС та братія Києво-Печерської лаври УПЦ здали кров для воїнів ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Забір крові проводився у медичній частині Київських духовних шкіл

Викладачі та студенти Київської духовної академії та семінарії приєдналися до формування банку крові для постраждалих від військових дій та поранених захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на kdais.kiev.ua, до донації приєдналася братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Забір крові проводився у медичній частині Київських духовних шкіл співробітниками Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Як повідомлялося, з початку військової агресії Російської Федерації проти України, Київські духовні школи УПЦ активно залучаються до різнопланової допомоги українським захисникам та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Источник: Inpress.ua
донорство, УПЦ, Києво-Печерська лавра, КДАіС
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