На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови

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11:15
В мире снова обнаружили более 200 тысяч заражений коронавирусом
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17:59
COVID-19 вызывает сбои в работе иммунитета у переболевших — ученые
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15:43
Голод из-за пандемии может убить больше людей, чем коронавирус - Oxfam
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17:18
2 человека погибли, 7 пострадали в результате камнепада в Австрии
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В ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи коронавируса — ученые
- 11:15
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Закон о риелторах и смена главы НБУ: когда подорожает недвижимость13.07.2020 / 09:51Последние новости рубрики
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11:46
С августа тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%
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14:51
Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат
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11:14
Инфляция в нашей ситуации должна быть 8-9% — глава Минэкономики
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10:12
Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 5 месяцев 2020-го в 5,9%
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12:48
В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн
- 11:46
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06:46
Ливни и шквалы накрыли Одесскую область: повалены более 100 деревьев, пострадали люди
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Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине
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На 15 военных аэродромах к концу года восстановят искусственное покрытие
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Блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения
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12:06
Украинские военные провели масштабные учения морской авиации
- 06:46
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09:18
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания
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Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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