На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови

В Ровенской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви организовали постоянную сдачу крови для больных в Ровенском областном центре крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, доноры сдают кровь каждый четверг.

«Помню, как пять лет назад мы с благословения митрополита Варфоломея начали эту акцию среди священников. Сначала организовывали донорство два-три раза в год. Каждый раз приходило несколько десятков желающих. В этом году сдачу крови мы наладили и среди верующих, присоединилось много православной молодежи», - поделилась волонтер социального отдела при Ровенской епархии УПЦ Валентина Ильина.

Организаторы отметили, что количество желающих сдать кровь много, поскольку «это по-настоящему благое дело – спасти чью-то жизнь».

В епархии призывают желающих присоединиться к бессрочной акции.