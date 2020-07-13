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На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови

13.07.2020 / 20:41
На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови
Донорство Источник: Центр информации УПЦ
В епархии призывают желающих присоединиться к бессрочной акции

В Ровенской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви организовали постоянную сдачу крови для больных в Ровенском областном центре крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, доноры сдают кровь каждый четверг.

«Помню, как пять лет назад мы с благословения митрополита Варфоломея начали эту акцию среди священников. Сначала организовывали донорство два-три раза в год. Каждый раз приходило несколько десятков желающих. В этом году сдачу крови мы наладили и среди верующих, присоединилось много православной молодежи», - поделилась волонтер социального отдела при Ровенской епархии УПЦ Валентина Ильина.

Организаторы отметили, что количество желающих сдать кровь много, поскольку «это по-настоящему благое дело – спасти чью-то жизнь».

В епархии призывают желающих присоединиться к бессрочной акции.

Источник: Inpress.ua
донорство, УПЦ
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