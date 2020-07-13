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На Луганщине УПЦ передала продукты и материальную помощь пострадавшим от пожара

13.07.2020 / 20:43
На Луганщине УПЦ передала продукты и материальную помощь пострадавшим от пожара
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Вещи, продукты и финансовые средства будут распределены среди пострадавших

В Луганской области Украинская Православная Церковь передала продукты, одежду, средства гигиены, и материальные средства пострадавшим от пожара жителям села Смоляниново Новоайдарского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук) привез гуманитарный груз от прихожан Христо-Рождественского кафедрального собора Северодонецка настоятелю Свято-Рождество-Богородичного храма Смоляниново протоиерею Александру Сытнику.

«Вещи, продукты и финансовые средства будут распределены среди пострадавших. Первую партию такой же помощи передали отцу Александру и из Свято-Троицкого храма города Кременная. Продолжается благотворительный сбор и во Втором Свято-Митрофановском храме Лисичанска. Первую партию продуктов доставили в Северодонецкое городское управление ГУ ГСЧС Украины в Луганской области», - отметили в епархии.

Средства для пострадавших от пожара также собирали на благотворительном концерте трио «Орхидея», который прошел 12 июля на территории храмового комплекса «Лесная дача».

11 июля состоялся крестный ход на автобусах вокруг Северодонецка. У одной из часовен на въезде в город, кроме молящихся, митрополит Никодим окропил святой водой спасателей и их технику.

Подразделения ГСЧС из разных областей Украины до сих пор ликвидируют последствия пожара в Новоайдарском районе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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