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На Закарпатье и Тернопольщине освящены престол и храм УПЦ

13.07.2020 / 20:45
На Закарпатье и Тернопольщине освящены престол и храм УПЦ
Митрополит Сергий с прихожанами храма Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит поздравил верующих с праздником, поблагодарил всех за стойкость в вере и вручил награды участникам восстановления прихода

В Тернопольской области селе Шкроботовка Шумского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви, возведенный вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Шумского благочиния, праздничную Божественную литургию возглавил управляющий Тернопольской епархией УПЦ митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий). Ему сослужил благочинный протоиерей Михаил Костюк, настоятель храма отец Георгий Гонтарук, возведенный во время этой службы в сан протоиерея, и духовенство епархии.

Владыка Сергий совершил освящение нового храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Также в этот день митрополит поздравил верующих с праздником, поблагодарил всех за стойкость в вере и вручил награды участникам восстановления прихода.

В Ужгороде 12 июня митрополит Феодор освятил новый престол в Петро-Павловском храме.

После завершения литургии митрополит Феодор обратился ко всем присутствующим со словами проповеди, в которой, в частности, выразил благодарность настоятелю храма протоиерею Петру Ивашко за приложенные труды во славу Святой Церкви, поздравил всех именинников с Днем Ангела, а прихожан с престольным праздником.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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