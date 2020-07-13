Войти | Зарегистрироваться
21:40

понедельник,
13 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, что поможет победить гордость и достичь любви

13.07.2020 / 20:25
Владыка Антоний подчеркнул, что преподобный Силуан свидетельствовал о невозможности познания Бога для того, кто не любит и не прощает своих врагов

Человек сможет преодолеть гордыню и по-настоящему изменить себя, если откроет свое сердце для любви Бога и прощения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи», делясь духовной мудростью творений преподобного Силуана Афонского.

«Среди обучающих строк преподобного Силуана Афонского есть особое послание-завещание тем, кто стремится познать истину, желает достичь спасения и найти молитвенное настроение. Всей своей жизнью преподобный Силуан проповедовал, что Бог есть беспредельная Любовь, которая познается только Духом Святым. Его слова ласковые и нежные, но при этом захватывают своей убедительностью, возрождают душу, высвобождают из плена лукавых духов и исцеляют», - отметил владыка.

Митрополит Антоний процитировал строки преподобного Силуана о любви Господа ко всем людям.

«Веруйте в Бога, верьте, что есть Святой Дух, который свидетельствует о том во всех Церквях, и в моей душе. Дух Святой есть любовь, и любовь эта разлита во всех душах святых небожителей, и тот же Дух Святой на земле в душах, которые любят Бога, в Духе Святом все небеса видят землю, и слышат наши молитвы, и приносят их Богу», - писал афонский подвижник.

Владыка Антоний подчеркнул, что преподобный Силуан свидетельствовал о невозможности познания Бога для того, кто не любит и не прощает своих врагов.

«Афонский старец считал любовь к врагам главным условием приближения к Богу, а самих врагов - подарком сверху, чтобы мы могли внутренне преобразится. «Кто не любит врагов, в этом нет благодати Божией» и «Если будем любить врагов, то в душе не будет места для гордости» - напомнил митрополит Антоний.

Он рассказал, что эти слова афонского подвижника имеют такую исключительную силу именно из-за их незамысловатости, за что их и «сравнивают со стихами псалмов, где простыми словами говорится о величии Бога».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.