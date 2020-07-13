Митрополит Антоний рассказал, что поможет победить гордость и достичь любви

Человек сможет преодолеть гордыню и по-настоящему изменить себя, если откроет свое сердце для любви Бога и прощения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи», делясь духовной мудростью творений преподобного Силуана Афонского.

«Среди обучающих строк преподобного Силуана Афонского есть особое послание-завещание тем, кто стремится познать истину, желает достичь спасения и найти молитвенное настроение. Всей своей жизнью преподобный Силуан проповедовал, что Бог есть беспредельная Любовь, которая познается только Духом Святым. Его слова ласковые и нежные, но при этом захватывают своей убедительностью, возрождают душу, высвобождают из плена лукавых духов и исцеляют», - отметил владыка.

Митрополит Антоний процитировал строки преподобного Силуана о любви Господа ко всем людям.

«Веруйте в Бога, верьте, что есть Святой Дух, который свидетельствует о том во всех Церквях, и в моей душе. Дух Святой есть любовь, и любовь эта разлита во всех душах святых небожителей, и тот же Дух Святой на земле в душах, которые любят Бога, в Духе Святом все небеса видят землю, и слышат наши молитвы, и приносят их Богу», - писал афонский подвижник.

Владыка Антоний подчеркнул, что преподобный Силуан свидетельствовал о невозможности познания Бога для того, кто не любит и не прощает своих врагов.

«Афонский старец считал любовь к врагам главным условием приближения к Богу, а самих врагов - подарком сверху, чтобы мы могли внутренне преобразится. «Кто не любит врагов, в этом нет благодати Божией» и «Если будем любить врагов, то в душе не будет места для гордости» - напомнил митрополит Антоний.

Он рассказал, что эти слова афонского подвижника имеют такую исключительную силу именно из-за их незамысловатости, за что их и «сравнивают со стихами псалмов, где простыми словами говорится о величии Бога».