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На Черниговщине архиерей и верующие УПЦ стали донорами крови

29.12.2021 / 10:50
На Черниговщине архиерей и верующие УПЦ стали донорами крови
Источник: Центр информации УПЦ
Всего в этот день 21 человек от Нежинской епархии УПЦ стал донором

На Черниговщине духовенство и верующие Украинской Православной Церкви сдали кровь для болеющих детей и взрослых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента благотворительную акцию УПЦ в пункте сбора донорской крови Прилук возглавил епископ Феодосий.

Духовенство и верующие Прилукского благочиния вместе с викарием Нежинской епархии УПЦ епископом Феодосием сдали кровь для болеющих детей и взрослых.

Участие в акции приняло также духовенство и верующие 1-го Прилукского благочиния.

Всего в этот день 21 человек от Нежинской епархии УПЦ стал донором.

Кровь, которую они сдали, будет использована для лечения болеющих детей и взрослых в горбольнице Прилук.

Как сообщалось ранее, в Нежине митрополит Климент и священники Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей и взрослых.

В пункт сбора донорской крови пришли 35 священников и прихожан во главе с митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом. По словам архиерея, таким способом проявляется христианская любовь к больным людям.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
донорство, УПЦ
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