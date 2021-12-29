На Черниговщине архиерей и верующие УПЦ стали донорами крови

На Черниговщине духовенство и верующие Украинской Православной Церкви сдали кровь для болеющих детей и взрослых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента благотворительную акцию УПЦ в пункте сбора донорской крови Прилук возглавил епископ Феодосий.

Духовенство и верующие Прилукского благочиния вместе с викарием Нежинской епархии УПЦ епископом Феодосием сдали кровь для болеющих детей и взрослых.

Участие в акции приняло также духовенство и верующие 1-го Прилукского благочиния.

Всего в этот день 21 человек от Нежинской епархии УПЦ стал донором.

Кровь, которую они сдали, будет использована для лечения болеющих детей и взрослых в горбольнице Прилук.

Как сообщалось ранее, в Нежине митрополит Климент и священники Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей и взрослых.

В пункт сбора донорской крови пришли 35 священников и прихожан во главе с митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом. По словам архиерея, таким способом проявляется христианская любовь к больным людям.