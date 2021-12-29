На Волыни освятили престол в храме УПЦ

В Волынской области освящен обновленный престол в храме Украинской Православной Церкви в поселке Цумань.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, епископ Камень-Каширский Афанасий освятил обновленный престол и совершил Божественную литургию в Покровском храме.

Владыке сослужили благочинный округа протоиерей Виктор Михалевский, настоятель храма протоиерей Михаил Кулакевич, клирики епархии и гости в сане.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила епископ Афанасий отметил настоятеля храма церковной наградой – митрой.

За богослужением вознесли особые просьбы о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и помощи врачам.

Как сообщалось ранее, на Волыни в селе Садов построят новый храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.