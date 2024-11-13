Wall Street Journal: В Курській області був поранений високопоставлений північнокорейський генерал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Анонімний західний чиновник повідомив, що високопоставлений північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська.

Це перший раз, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою російської агресії проти України.