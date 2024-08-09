ЦНС: На ТОТ росіяни створюють загони з молоді та відправляють у Курську область

москва проводить нову пропагандистську акцію на тимчасово окупованих територіях України. окупанти створюють молодіжні загони, які відправляють до Курської області росії, повідомив Центр національного спротиву. колаборант сергій добровольський, який очолює організацію "молода республіка", заявив, що з окупованих територій Донецької області планують відправити щонайменше 100 молодих людей. Але "виконати цей план" поки не вдається. В окупованих районах загарбники організовують мітинги, де бюджетники і приїжджі росіяни імітують підтримку населення Курської області. У ЦНС закликали анонімно повідомляти про місцевих колаборантів, які займаються пропагандою.