Демченко прокоментував повідомлення стосовно переміщення техніки в білорусі

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі LIGA.net.

Так Демченко прокоментував повідомлення стосовно переміщення техніки міноборони білорусі у Гомельську та Мозирську області.

Речник додав, що ситуація по кордону залишається без змін.

Нагадаємо, у міноборони рб заявили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань армії Білорусі приведені у готовність до виконання завдань із призначення.

До цього білоруський диктатор олександр лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".